В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
Тело пожилого мужчины нашли во время проливки
Фото: ГУ МЧС пр Свердловской области
Изменить размер текста:
В Екатеринбурге накануне ночью при пожаре погиб 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина был в своем садовом домике в товариществе «Виктория» на улице Майской. Около 23:50 деревянное жилище загорелось.
Через полчаса пламя было потушено, но, к сожалению, без жертв не обошлось. Пожилой хозяин домика не смог выбраться из огненной ловушки. Его тело нашли при разборе сгоревших конструкций и проливке.
- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.