2018-12-18T13:59:59+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер

Тело пожилого мужчины нашли во время проливки
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: ГУ МЧС пр Свердловской областиФото: ГУ МЧС пр Свердловской области
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В Екатеринбурге накануне ночью при пожаре погиб 70-летний пенсионер. Пожилой мужчина был в своем садовом домике в товариществе «Виктория» на улице Майской. Около 23:50 деревянное жилище загорелось.

Через полчаса пламя было потушено, но, к сожалению, без жертв не обошлось. Пожилой хозяин домика не смог выбраться из огненной ловушки. Его тело нашли при разборе сгоревших конструкций и проливке.

- Площадь пожара составила 70 квадратных метров. В тушении пожара были задействованы 2 единицы техники, 10 человек личного состава, - сообщили в ГУ МЧС по Свердловской области.

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