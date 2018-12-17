2018-12-17T17:21:42+03:00
Общество

На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза

Так стадион украсили к Новому году.
Олег Галимов
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Фото: пресс-служба стадионаФото: пресс-служба стадиона
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Стадион «Екатеринбург Арена» решили украсить к Новому году. Сегодня на скульптуры, которые располагаются на историческом фасаде, надели двухметровые колпаки Деда Мороза. Для 12 символов стадиона это не первое перевоплощение. В прежние годы на их шеях красовались оранжево-черные шарфы, символизирующие ФК «Урал».

Фото: пресс-служба стадиона

Фото: пресс-служба стадиона

- Мы напомнили горожанам о том, что до Нового года осталось совсем немного. В таком праздничном облачении сталевар, девушка с факелом, футболист, военный, лыжница и металлург будут приветствовать всех гостей «Екатеринбург Арены», - рассказали в пресс-службе стадиона.

Фото: пресс-служба стадиона

Фото: пресс-служба стадиона

Напомним, что летом стадион принял четыре матча ЧМ-2018

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