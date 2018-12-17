2018-12-17T14:55:29+03:00
Политика

С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки

По закону, максимальное увеличение не может превышать 4%
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Городская дума Екатеринбурга на ближайшем заседании отменит безумное повышение премий чиновникам. Встреча слуг народа пройдет 19 декабря. Параллельно депутаты утвердят новые ставки своих ежемесячных надбавок.

Размер будет зависеть от классового чина, но не сможет превышать 4%, как того требует закон. Депутаты высшей группы получат от 4300 до 5000 рублей. Представители главной группы - от 3400 до 4000 рублей. Ведущая группа будет довольствоваться надбавками от 2500 до 3100 рублей. Референтам предусмотрены поощрения от 1600 до 2200 рублей. Секретари могут рассчитывать на 700-1300 рублей.

Скандал о повышении зарплаты мэру и увеличение премий для чиновников и депутатов разразился на прошлой неделе. По решению Гордумы, с 1 января 2019 года оклад Александра Высокинского должен был составить 54 тысячи 400 рублей плюс стимулирующий коэффициент до 280%. Государственные и муниципальные служащие рассчитывали на месячное поощрение в 25 и 19 окладов.

Это возмутило не только жителей Екатеринбурга, но и коллег уральских чиновников в Москве.

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