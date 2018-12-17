2018-12-17T13:39:09+03:00
Происшествия

Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку

Пострадавшим повезло, что пистолет оказался пневматическим
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Разрядив обойму, дебошир стал избивать жертв кочергойРазрядив обойму, дебошир стал избивать жертв кочергойФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле 34-летний местный житель, отмечая свой день рождения, расстрелял своих соседей по саду. Празднование затянулось до глубокой ночи, и владелец другого участка попросил мужчину сделать музыку потише. После ряда замечаний пьяный виновник торжества вспылил и разбил о голову 63-летнего соседа пивную бутылку.

Пенсионер вернулся к себе и стал жаловаться сыну. В это время неугомонный именинник уже стоял на крыльце соседей с травматическим пистолетом и кочергой. Он разбил стекло на веранде, а когда хозяева прибежали на шум, начал обстреливать отца и сына.

- Одна из пуль попала в висок пожилому мужчине, отчего он упал на землю. Но и это не остановило дебошира, который стал пинать ногами лежащего на земле соседа и ударил его по голове кочергой. При этом досталось и его сыну, попытавшемуся заступиться за отца. Он также вынужден был обратиться за помощью в больницу с переломом пальцев руки и травмами головы и тела от ударов кочергой, - рассказали в пресс-группе МУ МВД России «Нижнетагильское».

На горе-именинника завели два уголовных дела, ему грозит до 10 лет колонии. До решения суда он пробудет под домашним арестом.

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