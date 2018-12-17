2018-12-17T13:25:01+03:00
Общество

Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс

На сегодняшний день подано лишь 424 заявления
Олег Галимов
Поделиться:
Подать документы можно до сентябряПодать документы можно до сентябряФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге продолжается кампания по приему детей в первый класс на новый учебный год. По информации городского департамента образования, по состоянию на 13:30 17 декабря АИС «Образование» было зарегистрировано 424 заявления из всех источников.

Из них 203 - через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 11 - Официальный портал Екатеринбурга, 196 - комиссии школ, 14 - МФЦ и ЦМУ.

Напомним, что с 15 декабря стартовала кампания по записи будущих первоклассников - детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке и проживающих на закрепленной территории.

С 1 февраля по 30 июня стартует прием детей, проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной территории), в том числе имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии свободных мест).

С 1 июля по 5 сентября - прием детей, не проживающих на закрепленной территории.

О всех нюансах записи детей в первый класс вы можете прочитать здесь.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей
В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра
Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ
Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги
Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей
В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15
На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы
В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами
За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек
Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского
В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро
Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом
Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге
В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж
На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы
На Екатеринбург обрушатся лютые морозы