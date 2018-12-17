Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс

СЕГОДНЯ 12:54 2018-12-17T13:25:01+03:00

На сегодняшний день подано лишь 424 заявления

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В Екатеринбурге продолжается кампания по приему детей в первый класс на новый учебный год. По информации городского департамента образования, по состоянию на 13:30 17 декабря АИС «Образование» было зарегистрировано 424 заявления из всех источников.

Из них 203 - через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 11 - Официальный портал Екатеринбурга, 196 - комиссии школ, 14 - МФЦ и ЦМУ.

Напомним, что с 15 декабря стартовала кампания по записи будущих первоклассников - детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке и проживающих на закрепленной территории.

С 1 февраля по 30 июня стартует прием детей, проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной территории), в том числе имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии свободных мест).

С 1 июля по 5 сентября - прием детей, не проживающих на закрепленной территории.

О всех нюансах записи детей в первый класс вы можете прочитать здесь.