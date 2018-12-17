Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
В Екатеринбурге продолжается кампания по приему детей в первый класс на новый учебный год. По информации городского департамента образования, по состоянию на 13:30 17 декабря АИС «Образование» было зарегистрировано 424 заявления из всех источников.
Из них 203 - через Единый портал государственных и муниципальных услуг, 11 - Официальный портал Екатеринбурга, 196 - комиссии школ, 14 - МФЦ и ЦМУ.
Напомним, что с 15 декабря стартовала кампания по записи будущих первоклассников - детей, имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке и проживающих на закрепленной территории.
С 1 февраля по 30 июня стартует прием детей, проживающих на закрепленной территории (имеющих постоянную или временную регистрацию о проживании на закрепленной территории), в том числе имеющих право на получение мест в муниципальных образовательных учреждениях во внеочередном или первоочередном порядке (при наличии свободных мест).
С 1 июля по 5 сентября - прием детей, не проживающих на закрепленной территории.
О всех нюансах записи детей в первый класс вы можете прочитать здесь.