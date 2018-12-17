Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района

СЕГОДНЯ 12:36 2018-12-17T13:29:49+03:00

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Врио начальника ГУ МВД России по Свердловской области Петр Кривегин нагрянул с проверкой в отделение миграции Верх-Исетского района Екатеринбурга. В ходе визита генерал-майор устроил разнос начальству подразделения.

- Первое, что сразу привлекло внимание Петра Кривегина, - образовавшаяся наледь у входа в учреждение, что создает неудобства для посетителей и может послужить причиной получения серьезной травмы в случае падения человека, - рассказал пресс-секретарь областного главка полиции Валерий Горелых. - Критически было расценено и отсутствие пандуса для лиц с ограниченными возможностями. Эта проблема остается пока не решенной по причине того, что здание лишь частично принадлежит органам внутренних дел. Собственником первого этажа является гражданская организация. Не остались не замеченными и неработающие табло над кабинетами, разноплановость заполнения информационных стендов и ряд других недочетов, по каждому из них были даны указания на устранение в кратчайшие сроки.

В ходе визита выяснилось, что в среднем в смену за госуслугами по линии МВД обращаются порядка 120 человек из числа записанных по талонам в электронную очередь. В установленное законом время на оформление документов в пятнадцать минут сотрудники полиции укладываются.

Глава полиции Среднего Урала остался недоволен графиком работы отделения в выходные дни, а именно в первую и третью субботу месяца с 9 утра до 14 часов дня.

- Необходимо ввести больше часов в нерабочее для граждан время, чтобы люди смогли посетить отдел после смены или в выходной. Для объективности введения большего количества рабочих суббот генерал Кривегин рекомендовал провести опрос с целью получения реальной картины мнения населения по данному вопросу, - добавил Горелых.

Отдел по вопросам миграции Верх-Исетского района Екатеринбурга работает: понедельник, вторник и пятницу с 9:00 до 18:00 часов, в среду с 11:00 до 20:00, с перерывом с 13:00 до 14:00. В четверг ведется прием должностных лиц с 9:00 до 18:00 часов. Каждая первая и третья суббота месяца с 9:00 до 14:00.