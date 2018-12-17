Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей

СЕГОДНЯ 12:29 2018-12-17T13:32:00+03:00

С января по сентябрь свердловчане "забыли" про 3,8% платежей Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Свердловскстат подвел итоги работы организаций ЖКХ с января по сентябрь этого года. Под контролем ведомства находятся 2 300 ресурсоснабжающих компаний, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, расчетно-кассовых центров.

Доходы от их основного вида деятельности составили 105,4 миллиарда рублей, из которых 53,2 % - коммунальные платежи населения. Общая сумма расходов составила 139,8 миллиардов рублей.

- Стоимость предоставленных населению жилищно-коммунальных услуг, рассчитанная по экономически обоснованным тарифам, составила 61,6 млрд рублей, из которых 40,7 млрд рублей (66,1 %) приходилось на коммунальные услуги и 20,9 млрд рублей (33,9 %) - на жилищные, - рассказали в Свердловскстате.

Фактические платежи населения за предоставленные услуги составили 59,2 миллиарда рублей (96,2 %). Таким образом, задолженность с учетом предыдущих лет выросла до 26,8 миллиарда рублей.