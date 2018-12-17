2018-12-17T13:58:57+03:00
Экономика

Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом

Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+»
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Фото: пресс-служба БанкаФото: пресс-служба Банка
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Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ в иностранной валюте на уровне «B+», прогноз по рейтингу - «Стабильный». Рейтинг устойчивости подтвержден на уровне «b+».

- Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Банка УРАЛСИБ «B+» обусловлен его кредитоспособностью на самостоятельной основе, которая отражена в рейтинге устойчивости банка «b+», - отмечается в релизе Fitch Ratings.

По мнению аналитиков Fitch, подтверждение рейтингов Банка УРАЛСИБ отражает снижающееся давление на качество активов, хорошие профили фондирования и ликвидности и положительную историю деятельности под руководством новой команды менеджмента.

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