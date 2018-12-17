Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра

СЕГОДНЯ 11:35 2018-12-17T13:59:51+03:00

Женщина пыталась убедить проверяющих, что все это она съест сама

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Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажирку с гастрономической контрабандой. В багаже пассажирки из Стамбула было обнаружено почти 35 килограммов ингредиентов - 20 пакетов с рассыпчатым содержимым и шесть ведер с массой для приготовления сыров.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Сначала женщина рассказала, что везет это для производства сыра одному из местных предприятий. Однако после того как ей объяснили, что товарную партию следовало декларировать, женщина тут же изменила свой ответ и попыталась доказать, что везет столько ингредиентов для личного пользования, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По правилам, перевозить рассыпчатые порошки для приготовления продуктов и специи можно. Но объем товарной партии специалисты видят сразу.

По факту недекларирования товара заведено дело об административном правонарушении, товар изъят, проводится административное расследование.