2018-12-17T13:59:51+03:00
Общество

Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра

Женщина пыталась убедить проверяющих, что все это она съест сама
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: пресс-служба Уральского таможенного управленияФото: пресс-служба Уральского таможенного управления
Изменить размер текста:

Кольцовские таможенники задержали в аэропорту пассажирку с гастрономической контрабандой. В багаже пассажирки из Стамбула было обнаружено почти 35 килограммов ингредиентов - 20 пакетов с рассыпчатым содержимым и шесть ведер с массой для приготовления сыров.

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

- Сначала женщина рассказала, что везет это для производства сыра одному из местных предприятий. Однако после того как ей объяснили, что товарную партию следовало декларировать, женщина тут же изменила свой ответ и попыталась доказать, что везет столько ингредиентов для личного пользования, - рассказали в пресс-службе Уральского таможенного управления.

По правилам, перевозить рассыпчатые порошки для приготовления продуктов и специи можно. Но объем товарной партии специалисты видят сразу.

По факту недекларирования товара заведено дело об административном правонарушении, товар изъят, проводится административное расследование.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей
В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ
Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги
Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей
В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15
На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы
В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами
За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек
Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского
В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро
Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом
Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге
В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж
На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы
На Екатеринбург обрушатся лютые морозы