2018-12-17T14:01:51+03:00
Общество

Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ

Льготы получат порядка 50 тысяч уральцев
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Средний Урал перейдет на «цифру» с 3 июняСредний Урал перейдет на «цифру» с 3 июняФото: Алексей БУЛАТОВ
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Свердловские власти заложили в бюджет 2019 года 140 миллионов рублей на льготное подключение к цифровому телевидению. Во столько обойдется компенсация перевода на «цифру» малоимущих жителей региона.

- Мы сделаем все необходимое, чтобы переход на «цифру» был как можно более комфортным для людей. В бюджете заложены средства на компенсацию жителям области, которые в этом нуждается, покупки оборудования для приема цифрового сигнала, - сказал Евгений Куйвашев.

Льготы в общей сложности получат порядка 50 тысяч уральцев. По словам заместителя губернатора Азата Салихова, для этого даже были внесены изменения в областной закон об оказании государственной соцпомощи, материальной помощи и предоставлении социальных гарантий.

Запуск цифрового вещания в России стартует в январе следующего года. Это обеспечит 98,4 % населения страны бесплатный доступ к 20 телеканалам и трем радиостанциям.

Сегодня вещанием в цифровом формате охвачена территория, где проживают 98 % свердловчан. Оставшиеся два процента - жителей отдаленных сел и деревень - обеспечат доступом к новому ТВ через спутниковое вещание.

Средний Урал перейдет на «цифру» с 3 июня.

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