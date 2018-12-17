2018-12-17T14:03:03+03:00
Происшествия

Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги

Обязанности будет исполнять его заместитель
Олег Галимов
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Вместо Алексея Миронова, отправленного в СИЗО после обвинения во взяточничестве, руководить Свердловской железной дорогой будет его заместитель. Об этом сообщили в пресс-службе организации.

Валентин Искоростенский. Фото: пресс-служба СвЖД

Валентин Искоростенский. Фото: пресс-служба СвЖД

Там пояснили, что первый зам всегда выполняет обязанности руководителя во время его отсутствия.

- Обязанности начальника Свердловской железной дороги исполняет первый заместитель начальника Валентин Владимирович Искоростенский, - рассказали в СвЖД.

Алексей Миронов был задержан 13 декабря, в отношении него Уральское следственное управление на транспорте СК РФ возбудило уголовное дело по статье «Получение взятки в виде незаконного оказания услуг за покровительство по службе в крупном размере».

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил его под арест на два месяца. По словам самого Миронова, речь идет о получении 650 тысяч рублей, но руководитель Свердловской железной дороги вину не признает.

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