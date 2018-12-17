Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»

17 Дек. 10:39 2018-12-17T10:45:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Жители Нижнего Тагила минувшей ночью наблюдали яркое и красивейшее природное явление. Небо над городом разукрасили цветные полосы. Люди завороженно фотографировали их с разных ракурсов и делились снимками в соцсетях.

Фото: Николай Ханжин

Многие уральцы приняли явление за северное сияние, но на самом деле это оказались световые столбы.

В Свердловскую область пришло похолодание, из-за чего капли влаги в воздухе превратились в многогранные кристаллы льда. Отраженный и преломленный в них свет городских огней и дал такой красивый необычный пейзаж.