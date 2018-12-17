Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
Необычное природное явление возникло на фоне пришедших в регион заморозков
Фото: Николай Ханжин
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Жители Нижнего Тагила минувшей ночью наблюдали яркое и красивейшее природное явление. Небо над городом разукрасили цветные полосы. Люди завороженно фотографировали их с разных ракурсов и делились снимками в соцсетях.
Фото: Николай Ханжин
Многие уральцы приняли явление за северное сияние, но на самом деле это оказались световые столбы.
В Свердловскую область пришло похолодание, из-за чего капли влаги в воздухе превратились в многогранные кристаллы льда. Отраженный и преломленный в них свет городских огней и дал такой красивый необычный пейзаж.
Денис Мякенький