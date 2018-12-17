2018-12-17T14:07:12+03:00
Туризм

В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей

В главном парке города уже подготовились к Новому году
Лев Истомин
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В парке уже вовсю царит новогоднее настроение. Фото: предоставлено ЦПКиОВ парке уже вовсю царит новогоднее настроение. Фото: предоставлено ЦПКиО
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В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге уже подготовились к Новому году и ждут в гости малышей вместе с родителями. С середины декабря в своей новой усадьбе здесь ведет прием Дед Мороз.

В усадьбе малышей угощают сладостями, проводят для них экскурсии по тропе сказок и собирают пожелания по подаркам на праздник.

Также, по словам сотрудников парка, здесь работает большой каток, большая горка. Будет работать парк и в новогоднюю ночь: на большом экране за несколько минут до боя курантов на большом экране здесь покажут поздравление президента Владимира Путина, после чего устроят праздничное новогоднее шоу.

Куда сходить в новогодние каникулы в детьми в Екатеринбурге - читайте на «Афише-КП».

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