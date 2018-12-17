2018-12-17T14:07:12+03:00
Туризм

В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей

В главном парке города уже подготовились к Новому году
Лев Истомин
Поделиться:
В парке уже вовсю царит новогоднее настроение. Фото: предоставлено ЦПКиОВ парке уже вовсю царит новогоднее настроение. Фото: предоставлено ЦПКиО
Изменить размер текста:

В ЦПКиО им. Маяковского в Екатеринбурге уже подготовились к Новому году и ждут в гости малышей вместе с родителями. С середины декабря в своей новой усадьбе здесь ведет прием Дед Мороз.

В усадьбе малышей угощают сладостями, проводят для них экскурсии по тропе сказок и собирают пожелания по подаркам на праздник.

Также, по словам сотрудников парка, здесь работает большой каток, большая горка. Будет работать парк и в новогоднюю ночь: на большом экране за несколько минут до боя курантов на большом экране здесь покажут поздравление президента Владимира Путина, после чего устроят праздничное новогоднее шоу.

Куда сходить в новогодние каникулы в детьми в Екатеринбурге - читайте на «Афише-КП».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей
В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра
Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ
Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги
Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15
На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы
В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами
За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек
Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского
В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро
Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом
Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге
В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж
На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы
На Екатеринбург обрушатся лютые морозы