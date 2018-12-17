В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15

СЕГОДНЯ 09:24 2018-12-17T14:09:15+03:00

Вместе с морозами придут и снегопады Фото: Алексей БУЛАТОВ

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До сих пор погода баловала уральцев достаточно теплой зимой. Последнюю неделю столбики термометров едва опускались до -2... -5 градусов. Однако уже с сегодняшего дня в Екатеринбурге начнет постепенно, но существенно холодать.

В понедельник, 17 декабря, днем синоптики обещают -6 градусов, переменную облачность и небольшой снег. Ветер западный, 3 метра в секунду.

Во вторник, 18 декабря, днем ожидается -7 градусов, ночью -8. Будет облачная погода с прояснениями, временами снег. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В среду, 19 декабря, днем столбики термометров покажут -9 градусов, ночью опустятся до -13. Будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, 2 метра в секунду.

Четверг, 20 декабря, станет самым холодным днем этой рабочей недели. Днем будет -12 градусов, ночью -15. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3 метра, в секунду.