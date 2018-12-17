2018-12-17T14:09:15+03:00
Общество

В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15

Самым холодным днем станет четверг
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Вместе с морозами придут и снегопадыВместе с морозами придут и снегопадыФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

До сих пор погода баловала уральцев достаточно теплой зимой. Последнюю неделю столбики термометров едва опускались до -2... -5 градусов. Однако уже с сегодняшего дня в Екатеринбурге начнет постепенно, но существенно холодать.

В понедельник, 17 декабря, днем синоптики обещают -6 градусов, переменную облачность и небольшой снег. Ветер западный, 3 метра в секунду.

Во вторник, 18 декабря, днем ожидается -7 градусов, ночью -8. Будет облачная погода с прояснениями, временами снег. Ветер западный, 4 метра в секунду.

В среду, 19 декабря, днем столбики термометров покажут -9 градусов, ночью опустятся до -13. Будет переменная облачность, небольшой снег. Ветер западный, 2 метра в секунду.

Четверг, 20 декабря, станет самым холодным днем этой рабочей недели. Днем будет -12 градусов, ночью -15. Переменная облачность, без осадков. Ветер западный 3 метра, в секунду.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей
В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра
Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ
Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги
Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей
На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы
В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами
За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов
В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек
Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского
В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро
Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом
Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге
В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж
На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы
На Екатеринбург обрушатся лютые морозы