На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы

17 Дек. 08:52 2018-12-17T14:13:13+03:00

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В Нижнем Тагиле осудили лжедиректора сельскохозяйственного предприятия. Дмитрия Чиркова признали виновным в предоставлении поддельных документов.

Мужчина так хотел возглавить КСП «Кайгородское», что составил липовый протокол об избрании его начальником, хотя фактически собрание пайщиков предприятия не проводилось.

- Далее Чирков изготовил заявление, которое заверил у нотариуса, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Документ Чирков предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России, которая внесла изменения и зарегистрировала мужчину руководителем КСП.

Суд приговорил самопровозглашенного начальника к штрафу в 100 тысяч рублей. Апелляция осужденного оставлена без удовлетворения.