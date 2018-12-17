2018-12-17T14:13:13+03:00
Общество

На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы

Липовому руководителю придется заплатить штраф в 100 рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Апелляция осужденного оставлена без удовлетворенияАпелляция осужденного оставлена без удовлетворенияФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Нижнем Тагиле осудили лжедиректора сельскохозяйственного предприятия. Дмитрия Чиркова признали виновным в предоставлении поддельных документов.

Мужчина так хотел возглавить КСП «Кайгородское», что составил липовый протокол об избрании его начальником, хотя фактически собрание пайщиков предприятия не проводилось.

- Далее Чирков изготовил заявление, которое заверил у нотариуса, о внесении в Единый государственный реестр юридических лиц недостоверных сведений о руководителе постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - Документ Чирков предоставил в Инспекцию Федеральной налоговой службы России, которая внесла изменения и зарегистрировала мужчину руководителем КСП.

Суд приговорил самопровозглашенного начальника к штрафу в 100 тысяч рублей. Апелляция осужденного оставлена без удовлетворения.

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