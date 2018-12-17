2018-12-17T14:15:08+03:00
Происшествия

В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами

Теперь им грозит от 7 до 15 лет колонии
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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В ход шли не только удары руками и ногами, но и молоткомВ ход шли не только удары руками и ногами, но и молоткомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Ревде будут судить трех друзей, обвиняемых в вымогательстве с применением насилия. На протяжении трех лет приятели выискивали земляков, которые по слухам или по их мнению являются наркосбытчиками.

Первую жертву сообщники нашли в январе 2015 году. Знакомый с потерпевшим соучастник пригласил его на встречу, после чего вывез на машине в промышленную зону возле леса. Здесь их уже ждали остальные три члена банды.

Обвиняемые требовали от якобы наркокурьера 50 тысяч рублей, заявив, что будут бить его, пока тот не согласится. По аналогичному сценарию, но уже в июне этого же года друзья подыскали второго «наркокурьера». До марта 2016 года они ежемесячно вымогали у него по 15 тысяч рублей. Третью жертву приятели выследили в марте 2017 года.

- Обвиняемые подошли к автомобилю, в котором находился потерпевший. Нанося телесные повреждения, они проникли в салон. Совместно нанеся множество ударов кулаками по туловищу и голове потерпевшего, они вывезли его в гаражный массив. В боксе они потребовали передать им деньги. Кроме ударов ногами и кулаками, один из злоумышленников поднял с пола молоток и нанес им два удара по ноге потерпевшего, при этом демонстрируя веревку и пытаясь накинуть ее на шею потерпевшего, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Впоследствии подсудимые заставили потерпевшего взять коробок и бумажные свертки и признаться в сбыте наркотиков, снимая это на камеру телефона.

Теперь им грозит от 7 до 15 лет колонии.

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