2018-12-17T14:18:59+03:00
Общество

За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов

Мужчина не заплатил 2,1 миллиона рублей
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Неуплата налогов обернулась для жителя Ивделя потерей грузового автопарка. Погашать долг свердловчанин не собирался, даже после того, как ему запретили выезд за границу и наложили взыскание на заработную плату. С доходов неплательщика приставы перечислили в налоговую 240 тысяч рублей, но оставалось еще 1,9 миллиона рублей.

- Поэтому судебным приставом-исполнителем были составлены акты описи и ареста имущества, принадлежащего на праве собственности должнику: четыре автомобиля марки КамАЗ и земельный участок площадью 52 квадратных метра, - рассказали в УФССП по Свердловской области.

Грузовики отправят на оценку стоимости, после чего в счет долга продадут на торгах территориальному органу Росимущества. До этого момента у владельца есть возможность погасить долг и вернуть машины.

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