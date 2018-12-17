В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек

17 Дек. 07:31 2018-12-17T07:31:12+03:00

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В Нижнем Тагиле накануне вечером загорелась пятиэтажка на улице Горошникова. Около 22:30 вспыхнула одна из квартир на третьем этаже. Люди уже готовились ко сну, поэтому ЧП заметили, когда подъезд уже заволокло едким дымом. Самостоятельно эвакуироваться было невозможно.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, повреждено домашнее имущество. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных устройств, по лестничным маршам спасены 7 человек, в том числе 1 ребенок, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Спустя полчаса огонь был потушен, и жильцы смогли вернуться в свои квартиры.