В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек
В Нижнем Тагиле накануне вечером загорелась пятиэтажка на улице Горошникова. Около 22:30 вспыхнула одна из квартир на третьем этаже. Люди уже готовились ко сну, поэтому ЧП заметили, когда подъезд уже заволокло едким дымом. Самостоятельно эвакуироваться было невозможно.
- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, повреждено домашнее имущество. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных устройств, по лестничным маршам спасены 7 человек, в том числе 1 ребенок, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.
В тушении были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Спустя полчаса огонь был потушен, и жильцы смогли вернуться в свои квартиры.