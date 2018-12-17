2018-12-17T07:31:12+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек

Возгорание началось поздно вечером. Люди уже готовились ко сну
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле накануне вечером загорелась пятиэтажка на улице Горошникова. Около 22:30 вспыхнула одна из квартир на третьем этаже. Люди уже готовились ко сну, поэтому ЧП заметили, когда подъезд уже заволокло едким дымом. Самостоятельно эвакуироваться было невозможно.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, повреждено домашнее имущество. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных устройств, по лестничным маршам спасены 7 человек, в том числе 1 ребенок, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Спустя полчаса огонь был потушен, и жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей