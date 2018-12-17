2018-12-17T07:31:12+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле из горящей пятиэтажки пожарные спасли восемь человек

Возгорание началось поздно вечером. Люди уже готовились ко сну
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиФото: ГУ МЧС по Свердловской области
Изменить размер текста:

В Нижнем Тагиле накануне вечером загорелась пятиэтажка на улице Горошникова. Около 22:30 вспыхнула одна из квартир на третьем этаже. Люди уже готовились ко сну, поэтому ЧП заметили, когда подъезд уже заволокло едким дымом. Самостоятельно эвакуироваться было невозможно.

- Площадь пожара составила четыре квадратных метра, повреждено домашнее имущество. Звеном газодымозащитной службы, с помощью спасательных устройств, по лестничным маршам спасены 7 человек, в том числе 1 ребенок, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В тушении были задействованы 3 единицы техники, 8 человек личного состава. Спустя полчаса огонь был потушен, и жильцы смогли вернуться в свои квартиры.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей
В Екатеринбурге парк отдыха оштрафовали за уничтожение мха в Шарташском лесопарке
Fitch Ratings подтвердило рейтинг Банка УРАЛСИБ «B+» со «Стабильным» прогнозом
Пассажирка Кольцово пыталась провести контрабандой 34 килограмма сырья для сыра
Свердловские власти потратят 140 миллионов, чтобы перевести малоимущих на цифровое ТВ
Стало известно, кто заменит арестованного начальника Свердловской железной дороги
Жители Нижнего Тагила засняли в небе над городом «северное сияние»
В ЦПКиО Екатеринбурга Дед Мороз ведет личный прием малышей
В середине недели в Екатеринбурге похолодает до -15
На Урале осудили мужчину, который назначил себя директором колхоза, подделав документы
В Ревде банда три года вымогала деньги и пытала земляков, которых считала наркокурьерами
За долги по налогам уралец лишился четырех КамАЗов
Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского
В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро
Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом
Три поезда прибыли в Екатеринбург с опозданием из-за аварии на железной дороге
В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж
На портале Госуслуг для уральцев сделают новые сервисы
На Екатеринбург обрушатся лютые морозы