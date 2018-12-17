2018-12-17T14:21:51+03:00
Общество

Житель Каменска-Уральского получил срок за укус полицейского

Мужчина проведет почти два года в колонии строго режима
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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На руке участкового образовались кровоподтекиНа руке участкового образовались кровоподтекиФото: Алексей БУЛАТОВ
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Жителя Каменск-Уральского отправили в колонию за применение насилия в отношении участкового. За ранее судимым Алексеем Зыряновым был установлен административный надзор. Мужчина должен был не только вести себя тише воды, ниже травы, но и поздним вечером не выходить из дома.

Однако во время очередной проверки Зырянова в квартире не оказалось, а когда он все же соизволил вернуться, то был сильно пьян.

Участковый принял решение доставить мужчину в отдел полиции для дачи объяснений. Не желая быть задержанным, подсудимый попытался скрыться в лифте, но полицейский успел заскочить следом в закрывающуюся кабину.

- Находясь в лифте, а затем на лестничной площадке и возле подъезда, Зырянов, пытаясь освободиться от захвата, выкручивал руки сотруднику полиции, а также укусил его в предплечье, в результате потерпевший получил кровоподтеки, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры. - Мужчина ранее судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. После освобождения неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение общественного порядка.

Свою вину дебошир признал. Суд назначил ему 1 год и 10 месяцев колонии строгого режима.

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