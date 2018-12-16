2018-12-16T15:41:26+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге эвакуировали всех пассажиров со станции метро

Причиной стала оставленная сумка
Лев Истомин
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Пассажирам пришлось воспользоваться наземным транспортомПассажирам пришлось воспользоваться наземным транспортомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге 17 декабря во второй половине дня из-за забытой сумки стражи порядка закрыли станцию метро "Уралмаш". Людей разворачивали прямо на входе.

- Нам нужно было в центр с ребенком добраться на киносеанс. Но быстро доехать не получилось, нас развернули в верхнем вестибюле станции. Говорят, что нашли неизвестный предмет, поэтому мы быстро покинули подземный переход, - рассказывает екатеринбурженка Наталья Чернышева.

В пресс-службе областного полицейского Главка рассказали, что причиной для беспокойства стал оставленный пассажиркой багаж в виде сумки, за которой она оперативно вернулась, когда станцию уже закрыли.

Несмотря на это, проверку в метро все-таки провели, а стражи порядка в очередной раз напомнили горожанам о необходимости быть осмотрительными в общественных местах и не забывать личные вещи.

Сейчас метрополитен Екатеринбурга работает в обычном режиме.

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