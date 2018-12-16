Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района

СЕГОДНЯ 15:27 2018-12-16T15:27:20+03:00

На главный атрибут Нового года и гирлянду для нее выделили по 500 тысяч

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Екатеринбургским чиновникам не хватило одной главной елки в центре города. Еще одну лесную красавицу решили разместить на улице Вишневой в Кировском районе города. Как гласят сведения на сайте госзакупок, 12 метровая конусная ель обойдется бюджету в миллион рублей (500 тысяч на елку и 500 на украшения для нее).

К необходимым требованиям относится устойчивость елки к погодным условиям, а также наличие подиума и ограждений.

- Каркасная ель должна быть сборно-разборной. Ее высота должна быть не меньше 12 метров, а диаметр основания не менее 3 метров. Конструкция должна состоять из центрального ствола и наклонных стоек, образующих коническую поверхность, - написано в техзадании.

На этой неделе в город была доставлена главная елка города. Разрешение на провоз праздничного дерева выдавался дорожниками дважды, из-за смены подрядчика. В итоге, ель пришлось подождать несколько дней.