Мэрия Екатеринбурга потратит миллион рублей на елку для Кировского района
Екатеринбургским чиновникам не хватило одной главной елки в центре города. Еще одну лесную красавицу решили разместить на улице Вишневой в Кировском районе города. Как гласят сведения на сайте госзакупок, 12 метровая конусная ель обойдется бюджету в миллион рублей (500 тысяч на елку и 500 на украшения для нее).
К необходимым требованиям относится устойчивость елки к погодным условиям, а также наличие подиума и ограждений.
- Каркасная ель должна быть сборно-разборной. Ее высота должна быть не меньше 12 метров, а диаметр основания не менее 3 метров. Конструкция должна состоять из центрального ствола и наклонных стоек, образующих коническую поверхность, - написано в техзадании.
На этой неделе в город была доставлена главная елка города. Разрешение на провоз праздничного дерева выдавался дорожниками дважды, из-за смены подрядчика. В итоге, ель пришлось подождать несколько дней.