2018-12-16T12:53:11+03:00
Общество

Экс-звезда ФК «Урал» Павлюченко назвал своего коллегу по сборной России бомжом

По словам бронзового призера ЕВРО 2008 его товарищ стал жертвой финансовой аферы
Павел ПИВОВАРОВ
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Бывший нападающий сборной России, выступавший за ФК «Урал» Роман Павлюченко сравнил своего партнера по сборной Ивана Саенко с бомжом. Об этом футболист рассказал в беседе с «Матч ТВ».

По рассказам экс-звезды екатеринбургской команды, Саенко полностью лишился всех денег, заработанных за футбольную карьеру. 35-летний заслуженный мастер спорта вложил все средства в проекты в Африке. Друг, предложивший ему именно так распорядиться своими миллионами, обманул его.

- Я вот недавно его видел, так он выглядел, как бомж. Не знаю, может быть, сейчас у него все хорошо, - сказал Павлюченко.

Суперпав (именно так его называют болельщики) защищал цвета «Урала» в 2016-2017 годах. Футболист не стал продлевать контракт со «шмелями», чтобы быть ближе к семье, живущей в Москве.

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