2018-12-16T08:39:19+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле огонь уничтожил дом, машину и гараж

Крупный пожар случился на окраине города
Павел ПИВОВАРОВ
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На место ЧП выезжали четыре пожарных расчетаНа место ЧП выезжали четыре пожарных расчетаФото: Алексей БУЛАТОВ
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В ночь на 16 декабря на окраине Нижнего Тагила сгорели дом, гараж и автомобиль. О возгорании на улице Коллективная, спасателям стало известно около четырех часов утра. Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе регионального МЧС на место ЧП выехали тринадцать пожарных на четырех машинах.

Огонь повредил стены и потолок жилого дома, а также кровлю. Кроме того дотла сгорел гараж, стихия повредила также моторный отсек автомобиля «ГАЗель».

- В 04:09 огонь локализован, в 04:23 открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 06:15 , - подытожили в ведомстве.

В ходе инцидента никто из людей не пострадал. В настоящее время выясняются причины пожара.

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