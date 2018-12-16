На Екатеринбург обрушатся лютые морозы

СЕГОДНЯ 07:53 2018-12-16T07:53:44+03:00

Горожане ощутят суровую уральскую зиму за неделю до Нового года Фото: Алексей БУЛАТОВ

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В уральской столице резко похолодает. «Бархатной» зимней погоде придет конец за неделю до Нового года. По сообщениям Уральского гидрометцентра, 23 декабря похолодает до – 33 градусов.

Мегаполис почувствует понижение температуры постепенно. До четверга погода не изменится существенно.

Уже с 20 и по 23 декабря днём столбик термометра опустится до -16 -18 градусов. С четверга по субботу ночью ожидается -19 -23 градуса.

Завтра в городе ожидаются – 10, 12 градусов ночью и -3, - 5 градусов днем. Во вторник, 18 декабря и вовсе потеплеет до – 7, 9 градусов ночью и до – 4, - 6 градусов днем.