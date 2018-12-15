2018-12-15T14:25:01+03:00
Общество

Спасатели предупреждают рыбаков об опасном льде на уральских водоемах

Его толщина - от 5 сантиметров.
Данил СВЕЧКОВ
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В Кушве спасатели учили детей выбираться из полыньи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской областиВ Кушве спасатели учили детей выбираться из полыньи. Фото: ГУ МЧС по Свердловской области
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МЧС предупреждают: тольщина льда на водоемах региона составляет от 5 до 20 сантиметров. В связи с этим выходить на него по-прежнему опасно.

- Спасатели ежедневно патрулируют акватории и напоминают рыбакам о возможном риске, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Запретить выходить на лед рыбакам спасатели не могут, поэтому просят вместе с удочкой брать с собой спасательный жилет или хотя бы обычную палку. Ей можно проверить путь. Если снег вокруг стал мокрым, ходить туда опасно. Спасатели рекомендуют обходить стороной места впадения рек, сбросы воды с заводов, растительность и большие кучи снега – там лед тоньше.

Кроме того в Кушве сотрудники МЧС отвели детей на заледеневший водоем, чтобы научить выбираться из полыньи. Правда, не из настоящей. Ее роль на учениях играл кусок материи, положенный на лед.

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