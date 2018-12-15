Смог продержится на Урале до вечера вторника

15 Дек. 12:11 2018-12-15T12:16:41+03:00

В ближайшие дни запах гари в Свердловской области сохранится. Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Всю пятницу жители Свердловской области ощущали запах гари. То был смог, образовавшийся из-за отсутствия ветра. К сожалению, в ближайшие дни этот неприятный запах никуда не денется.

- С 20 часов 14 декабря до 20 часов 18 декабря на территории Свердловской области сохраняются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосферном воздухе, - сообщают в ФГБУ «Уральское УГМС». - Объявляются неблагоприятные метеорологические условия первой степени опасности.

Отменят это предупреждение лишь 18 декабря, если смог уйдет, конечно.