Из-за аварии на водоводе троллейбусы №6 и 7 поедут по новым маршрутам

СЕГОДНЯ 09:42 2018-12-15T09:42:10+03:00

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На улице Малышева сегодня, завтра, да и в понедельник тоже будет ограничено движение транспорта. Причиной тому авария на водоводе, которую ремонтные бригады будут устранять. В частности ограничение продлится с 10.00 15 декабря до 20.00 17 декабря и затронет участок между улицами Гагарина и Генеральской.

- В связи с сужением проезжей части закрывается движение троллейбусов по улицам Академической, Мира и Малышева на участке от конечной станции «Академическая» до гостиницы «Центральная» в одном направлении, - сообщают в администрации Екатеринбурга.

Двигаться троллейбусы №6 и 7 будут по следующим маршрутам:

Маршрут №6 – Химмаш – Инженерная – Щербакова – Белинского – гостиница «Центральная» – Розы Люксембург – Чапаева – Белинского – Щербакова – Химмаш;

Маршрут №7 – Посадская – Посадская – Репина – Малышева – Мира – Академическая – Комсомольская – Сулимова – Челюскинцев – Свердлова – Карла Либкнехта – Малышева – Репина – Посадская – Посадская.