Под Невьянском из горящего дома эвакуировали 12 человек
Одного из жильцов, запертого на втором этаже, пожарные спасли через окно
Пожар был потушен к восьми часам утра.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Помощь пожарных понадобилась в седьмом часу утра в поселке Цементный, что под Невьянском. Там загорелась квартира в двухэтажного жилом доме.
- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями по трехколенной лестнице из окна второго этажа спасен один человек, по лестничным маршам эвакуированы 12 человек, в том числе пять детей.
Как выяснилось, загорелась мебель. Работать пожарные закончили в 08.01. Никто из людей не пострадал.