Под Невьянском из горящего дома эвакуировали 12 человек

СЕГОДНЯ 07:55 2018-12-15T08:00:05+03:00

Одного из жильцов, запертого на втором этаже, пожарные спасли через окно

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Помощь пожарных понадобилась в седьмом часу утра в поселке Цементный, что под Невьянском. Там загорелась квартира в двухэтажного жилом доме.

- В тушении пожара были задействованы две единицы техники, девять человек личного состава, - сообщают в ГУ МЧС по Свердловской области. - Пожарно-спасательными подразделениями по трехколенной лестнице из окна второго этажа спасен один человек, по лестничным маршам эвакуированы 12 человек, в том числе пять детей.

Как выяснилось, загорелась мебель. Работать пожарные закончили в 08.01. Никто из людей не пострадал.