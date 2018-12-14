2018-12-14T18:02:11+03:00
Происшествия

В центре Екатеринбурга «ушел под воду» пешеходный переход

Из-за коллапса люди перелазят через ограды, создавая опасную ситуацию на дороге
Павел ПИВОВАРОВ
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Движение по пешеходному переходу полностью парализовано. Фото: Александр ДрейпаДвижение по пешеходному переходу полностью парализовано. Фото: Александр Дрейпа
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В Екатеринбурге вечером 14 декабря затопило пешеходный переход на перекрестке улиц Ленина и Восточная. Вода заполнила все пространство перехода и скрывает ноги прохожих по щиколотку. О происшествии «Комсомолке» рассказали очевидцы.

- На входе в подземный пешеходный переход стоит вода. Люди перелезают через заборы, чтобы перейти на другую сторону улицы и создают аварийно опасную ситуацию на дороге. Рядом есть железнодорожная станция «Первомайская» с надземным переходом, но с четной стороны улицы он закрыт, - сокрушается екатеринбуржец Александр Дрейпа.

Причина потопа банальна – прорыв подземных коммуникаций.

В пресс-службе ЕМУП «Водоканал» затруднились ответить о сроках устранения аварии.

- Заявка есть. Бригада едет. Мы работаем над устранением аварии, – отметила представитель муниципального предприятия Ольга Булатова.

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