Для обустройства Шарташа изучат опыт парков других стран

СЕГОДНЯ 17:19 2018-12-14T17:19:22+03:00

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Развитием Шарташского лесопарка в Екатеринбурге займется экспертный совет, который сформируют до 1 февраля 2019 года.

Специалисты разработают концепцию по развитию и благоустройству зоны для отдыха горожан. Для этого будет изучен и использован накопленный опыт создания парков других городов России, а также разных стран.

Всего в состав совета включат 15 представителей отраслевых государственных структур, а также общественников, сообщает Департамент информационной политики Свердловской области.

Первое заседание пройдет в начале марта. Обустройство парка начнется в мае 2019 года.