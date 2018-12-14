2018-12-14T16:54:44+03:00
Происшествия

Во дворе дома на ВИЗе несколько часов пролежал труп

Тело мужчины обнаружили местные жители
Павел ПИВОВАРОВ
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Фото: Максим СопельцевФото: Максим Сопельцев
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В Екатеринбурге во дворе дома № 28 «б» по улице Викулова тело сорокалетнего мужчины никто не увозил в морг в течение нескольких часов. Даже после приезда полицейских ситуация не изменилась: правоохранители заполнили необходимые бумажки и уехали. Об инциденте «Комсомолке» рассказал очевидец.

- Тело лежит уже несколько часов. Умерший одет в черные штаны (джинсы) и черную куртку с белым воротником. Насколько мне известно, у него остановилось сердце, - поделился екатеринбуржец Максим Сопельцев.

В пресс-службе регионального Следственного комитета следователю объяснили причины, почему труп столь длительное время лежал на улице.

- Заниматься организацией перевозки тела должны родственники. Родные мужчины рассказали мне, что тело уже забрали, - отметил официальный представитель ведомства Александр Шульга.

Признаков криминальной смерти нет. Направление на вскрытие выдали родственникам. В настоящее время проводится проверка.

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