Во дворе дома на ВИЗе несколько часов пролежал труп
В Екатеринбурге во дворе дома № 28 «б» по улице Викулова тело сорокалетнего мужчины никто не увозил в морг в течение нескольких часов. Даже после приезда полицейских ситуация не изменилась: правоохранители заполнили необходимые бумажки и уехали. Об инциденте «Комсомолке» рассказал очевидец.
- Тело лежит уже несколько часов. Умерший одет в черные штаны (джинсы) и черную куртку с белым воротником. Насколько мне известно, у него остановилось сердце, - поделился екатеринбуржец Максим Сопельцев.
В пресс-службе регионального Следственного комитета следователю объяснили причины, почему труп столь длительное время лежал на улице.
- Заниматься организацией перевозки тела должны родственники. Родные мужчины рассказали мне, что тело уже забрали, - отметил официальный представитель ведомства Александр Шульга.
Признаков криминальной смерти нет. Направление на вскрытие выдали родственникам. В настоящее время проводится проверка.