2018-12-14T16:13:41+03:00
Спорт

В Екатеринбурге проведут XIII Всероссийский турнир по теннису «Кубок Ельцина»

Призовой фонд – 150 тысяч рублей
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17 декабря в 14 часов в Екатеринбурге в Центре тенниса «Урал» состоится торжественное открытие XIII Всероссийского турнира по теннису «Кубок Ельцина», который будет проходить до 23 декабря.

Ожидается, что в торжественной церемонии открытия состязаний примет участие министр физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области Свердловской области Леонид Рапопорт.

Более 150 спортсменов – первая сотня лучших ракеток России – сразятся между собой в одиночном и смешанном парном разрядах. Матчи будут проходить параллельно на шести кортах. Только сильнейшие смогут выстоять шесть игровых дней и принять участие в финальных играх.

Турнир проводится в двух возрастных категориях: юноши и девушки «до 15 лет», а также мужчины и женщины в категории «Взрослые». Общий призовой фонд турнира составляет 150 тысяч рублей.

Организатором турнира выступает Региональная общественная организация «Свердловская областная Федерация тенниса» при поддержке Министерства физической культуры, спорта и молодежной политики Свердловской области.

Во время предстоящего «Кубка Ельцина» на площадке центра тенниса «Урал» будет развёрнута большая экспозиция, посвящённая истории тенниса – эксклюзивные экспонаты, «олимпийские» ракетки и даже прототип ракетки первого президента России.

Финальные матчи Кубка запланированы на 23 декабря на Соболева, 5. Вход на трибуны свободный.

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