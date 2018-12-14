На Урале осудили полицейского, который угнал служебный УАЗ, подменив его на более старый
В Полевском вынесли приговор экс-начальнику городского ОВД и его подельнику. Игоря Рзаева и Андрея Ионаса обвиняли в мошенничестве и подделке идентификационного номера машины.
Сообщники украли служебный УАЗ, принадлежащий областного главку и находившийся в пользовании МВД Полевского. После чего подменили его на другой автомобиль такой же марки, но более старой модели. Чтобы в отделе не заметили угона, подельники изменили идентификационный номер автомобиля.
- Ущерб составил 200 тысяч рублей. Федеральный суд Полевского назначил Игорю Рзаеву штраф в 450 тысяч рублей, Андрею Ионасу - 650 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В части обвинения в мошенничестве уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.
Еще до осуждения Игорь Рзаев был отстранен от должности. Впоследствии контракт с ним был расторгнут из-за достижения предельного возраста на ранее занимаемом посту.