На Урале осудили полицейского, который угнал служебный УАЗ, подменив его на более старый

14 Дек. 16:00 2018-12-14T16:01:51+03:00

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В Полевском вынесли приговор экс-начальнику городского ОВД и его подельнику. Игоря Рзаева и Андрея Ионаса обвиняли в мошенничестве и подделке идентификационного номера машины.

Сообщники украли служебный УАЗ, принадлежащий областного главку и находившийся в пользовании МВД Полевского. После чего подменили его на другой автомобиль такой же марки, но более старой модели. Чтобы в отделе не заметили угона, подельники изменили идентификационный номер автомобиля.

- Ущерб составил 200 тысяч рублей. Федеральный суд Полевского назначил Игорю Рзаеву штраф в 450 тысяч рублей, Андрею Ионасу - 650 тысяч рублей, - сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. - В части обвинения в мошенничестве уголовное дело прекращено в связи с истечением сроков давности.

Еще до осуждения Игорь Рзаев был отстранен от должности. Впоследствии контракт с ним был расторгнут из-за достижения предельного возраста на ранее занимаемом посту.