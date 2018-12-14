На Урале на полмиллиона оштрафовали фирму, поселившую в «резиновой квартире» 800 мигрантов

14 Дек. 15:13 2018-12-14T15:16:27+03:00

Такое количество человек физически не могло проживать в указанном здании

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В Екатеринбурге оштрафовали строительную компанию, которая незаконно поставила на учет несколько сотен мигрантов. ООО «Стройкомплектмонтаж» зарегистрировало в нежилом здании на улице Удельная 814 гастарбайтеров. Но в ходе прокурорской проверки оказалось, что максимум здесь хватит места для 90 человек. А в реале живет и вовсе 25.

- Таким образом, принимающей стороной ООО «Стройкомплектмонтаж» представлены в органы миграционного учета заведомо ложные сведения о месте пребывания 796 иностранных граждан на территории Российской Федерации, в связи с чем в отношении общества и его директора прокуратура возбудила административные дела, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Суд оштрафовал предприятие на 575 тысяч рублей, и еше на 35 тысяч директора фирмы.