Горнолыжный курорт на Южном Урале ждет свердловчан

14 Дек. 14:51 2018-12-14T14:52:52+03:00

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Один из самых популярных горнолыжных курортов Челябинской области «Солнечная долина» пользуется заслуженным спросом не только у жителей региона, но и свердлован, которые приезжают сюда на отдых.

Вот уже месяц, как на курорте открыли прокат снегокатов для семейного и индивидуального отдыха. Еще в ноябре здесь успели отдохнуть сотни уральцев, а в декабре их количество резко увеличилось.

Помимо стандартного набора услуг горнолыжной базы со всеми двенадцатью трассами, в «Солнечной долине» для отдыхающих можно отметить конный центр и питомник хаски, канатную дорогу и прокат квадроциклов, снегоходов, тюбингов и альпийских саней. Последние особенно понравятся маленьким посетителям курорта.

По трассе для тюбингов можно скатиться и на снегокатах. Стоимость аренды составляет 200 рублей за час в низкий сезон и 300 рублей в высокий сезон (то есть выходные и праздники). Далее — 300 рублей и 450 рублей за два часа, 400 и 600 рублей за три часа. Далее - 100 и 150 рублей в час.

Индивидуальные условия для гостей со своими санками: катание с трассы на весь день стоит 400 рублей. Тюбинги, в отличие от саней, для взрослых, да и для маленьких посетителей дороже — 250 рублей детям и 350 рублей взрослым за час в низкий сезон.

Адрес: Челябинская область, город Миасс, поселок Сыростан.

Телефон: 8 (351) 778 54 26

Расписание: понедельник-пятница — с 10:00 до 21:00, суббота-воскресенье и праздничные дни — с 09:00 до 21:00

Цена: 200 рублей в час.

Все самое интересное о горонолыжном курорте - на сайте "Афиша - КП".