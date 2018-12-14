2018-12-14T14:04:07+03:00
Общество

Живодер из Екатеринбурга, выкинувший с балкона соседскую собаку, отделался трудотерапией

Мужчина получил 180 часов обязательных работ
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Свою вину мужчина так и не призналСвою вину мужчина так и не призналФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге вынесен приговор местному жителю, сбросившему соседскую собаку с балкона квартиры на пятом этаже. Вячеслав Бутаков был сильно и пьян и оставил открытой входную дверь, куда забежала такса по кличке Чип. Увидев животное, мужчина разозлися и швырнул беднягу на улицу.

- После этого подсудимый не предпринял никаких мер на оказание помощи животному. Согласно заключению ветеринарного врача, собаке причинены повреждения в виде множественных переломов со смещением. Данные повреждения расцениваются как увечье, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

За жестокое обращение с животным мужчине грозило до трех лет колонии, но живодер отделался лишь трудотерапией. Суд назначил ему 180 часов обязательных работ.

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