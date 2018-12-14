2018-12-14T12:51:02+03:00
Происшествия

«Клубочком лежит, изо рта кровь»: в Екатеринбурге ГАЗель сбила 10-летнюю школьницу

Девочка перебегала дорогу на красный сигнал светофора
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: отделение пропаганды ГИБДД ЕкатеринбургаФото: отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга
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В Екатеринбурге на перекрестке улиц Кировоградская и Бакинских Комиссаров ГАЗель сбила 10-летнюю девочку. Школьница вышла на остановке из трамвая и сразу же решила перебежать дорогу, несмотря на красный сигнал светофора.

- Машиной управлял 27-летний водитель, имеющий стаж управления 8 лет. На месте аварии он пояснил, что, увидев перебегающего дорогу ребенка, начал тормозить, однако избежать наезда не смог. Девочка была сбита правой частью ГАЗели, - рассказали в отделение пропаганды ГИБДД Екатеринбурга.

По словам свидетелей аварии, после удара ребенок не смог встать и лежал на дороге до приезда "скорой".

- Проезжали мимо, очень маленькая, клубочком лежит, кровь идёт изо рта, точно не скажу, но все действительно плохо, - рассказал очевидец Артем.

Медики госпитализировали девочку в детскую "девятку", где у нее диагностировали черепно-мозговую травму и перелом носа.

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