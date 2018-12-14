Экс-куратор Свердловской области стал советником губернатора

СЕГОДНЯ 12:07 2018-12-14T12:53:57+03:00

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Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении своего советника. Должность займет бывший федеральный инспектор по Среднему Уралу Данила Трубинов.

- Евгений Кувайшев нацелил на динамичную работу и обозначил круг задач. Уверен, мой управленческий опыт позволит привнести пользу в общую работу над развитием социально-экономического положения региона, - отметил назначенец.

Данила Трубинов окончил Уральскую академию государственной службы. С 2001 года работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Занимал должности от консультанта до советника организационного департамента аппарата полномочного представителя.

В сентябре 2013 года стал федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу, а с июня 2017- главным федеральным инспектором по Свердловской области.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.