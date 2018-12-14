Экс-куратор Свердловской области стал советником губернатора
Губернатор Свердловской области подписал указ о назначении своего советника. Должность займет бывший федеральный инспектор по Среднему Уралу Данила Трубинов.
- Евгений Кувайшев нацелил на динамичную работу и обозначил круг задач. Уверен, мой управленческий опыт позволит привнести пользу в общую работу над развитием социально-экономического положения региона, - отметил назначенец.
Данила Трубинов окончил Уральскую академию государственной службы. С 2001 года работал в аппарате полномочного представителя Президента РФ в УрФО. Занимал должности от консультанта до советника организационного департамента аппарата полномочного представителя.
В сентябре 2013 года стал федеральным инспектором по Ямало-Ненецкому автономному округу, а с июня 2017- главным федеральным инспектором по Свердловской области.
Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.