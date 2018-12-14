На Урале дантист приготовил «бомбу» для возлюбленной, но случайно подорвал ее пожилую соседку

СЕГОДНЯ 11:40 2018-12-14T12:03:16+03:00

Изменить размер текста: A A

В Екатеринбурге сотрудники полиции и ФСБ поймали двух друзей, по вине которых чуть не погибла пожилая мастер ЖЭУ. Инцидент произошел месяц назад. Пенсионерка заметила возле урны мусорный мешок и, посетовав на плохую работу дворников, решила сама выбросить пакет в контейнеры.

Однако спустя пару секунд раздался громкий хлопок, после чего мешок загорелся. Как рассказал пресс-секретарь регионального главка Валерий Горелых, организаторами преступления оказался 27-летний врач-стоматолог и его приятель.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- В середине сентября дантист попросил знакомого вернуть 100 тысяч рублей, которые последний занимал на покупку автомобиля, но у того не было денег. Тогда стоматолог предложил приятелю в счет долга напугать свою сожительницу - применить самодельное воспламеняющееся устройство, когда та будет проходить мимо, - добавил полковник Горелых.

Однако в плане произошел сбой. Пакет заметила соседка - мастер ЖЭУ. Чтобы уничтожить улику, дантист дал отмашку привести устройство в действие. Женщина чудом осталась жива.

- В зависимости от роли каждого из сообщников им предъявлено обвинение в приготовлении и покушению на убийство, а так же в организации этих преступлений. Назначен комплекс необходимых экспертиз, - рассказали в СК СКР по Свердловской области.

Горе-врач вину признал и сказал, что на поступок его толкнули частые ссоры с возлюбленной. Медику грозит от 5 до 8 лет колонии.