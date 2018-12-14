2018-12-14T11:02:54+03:00
Общество

Готовят встречу выпускников: Александр Масляков побывал в Екатеринбурге

На Урале пообещали активнее развивать КВН-движение
Лев Истомин
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Масляков считает, что в Екатеринбурге должна пройти встреча выпускников КВНМасляков считает, что в Екатеринбурге должна пройти встреча выпускников КВНФото: Евгения ГУСЕВА
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Бессменный руководитель и ведущий передачи КВН Александр Масляков посетил Екатеринбург, где встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и губернатором Евгением Куйвашевым.

Итогом встречи стала договоренность о проведении в уральской столице «Встречи выпускников КВН», которая намечена на 2019 году.

- Будем активнее развивать на Урале КВН-движение. С Александром Масляковым договорились, что в следующем году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН», - написал глава региона в своем Instagram.

Отметим, что именно в столице Свердловской области образовалась одна из самых известных российских команд КВН – «Уральские пельмени», выходцем из которой стал популярный актер и телеведущий Сергей Светлаков.

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Александр Масляков в Екатеринбурге
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