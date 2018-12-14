Готовят встречу выпускников: Александр Масляков побывал в Екатеринбурге
Бессменный руководитель и ведущий передачи КВН Александр Масляков посетил Екатеринбург, где встретился с полпредом президента в УрФО Николаем Цукановым и губернатором Евгением Куйвашевым.
Итогом встречи стала договоренность о проведении в уральской столице «Встречи выпускников КВН», которая намечена на 2019 году.
- Будем активнее развивать на Урале КВН-движение. С Александром Масляковым договорились, что в следующем году в Екатеринбурге пройдет «Встреча выпускников КВН», - написал глава региона в своем Instagram.
Отметим, что именно в столице Свердловской области образовалась одна из самых известных российских команд КВН – «Уральские пельмени», выходцем из которой стал популярный актер и телеведущий Сергей Светлаков.