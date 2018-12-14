2018-12-14T11:10:25+03:00
Недвижимость

Улучшится экология, появятся льготы: свердловские власти рассказали о плюсах «мусорной реформы»

Проект начнет работать с 1 января 2019 года
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Многие свердловчане возмутились установленными тарифамиМногие свердловчане возмутились установленными тарифамиФото: Алексей БУЛАТОВ
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С 1 января 2019 года на Среднем Урале начнут действовать новые правила по вывозу мусора. Сбором и утилизацией отходов теперь будут заниматься региональные операторы - специально созданные юридические лица, которые отвечают за ТКО от момента погрузки из контейнеров до строительства новых объектов по сортировке мусора.

Многие возмутились установленными тарифами. Особенно недовольны остались жители Нижнего Тагила. Люди даже составили петицию о снижении цен на имя Президента. Однако замминистра энергетики и ЖКХ поспешил успокоить свердловчан, заявив, что у «мусорной реформы» много плюсов.

Власти обещают, что теперь мусоровозы будут регулярно ходить и в отдаленные села и деревни

Власти обещают, что теперь мусоровозы будут регулярно ходить и в отдаленные села и деревни

- Благодаря новому подходу до 2024 года на территории Свердловской области, рядом с полигонами, планируется построить 12 мусоросортировочных заводов. Это позволит уже через шесть лет 60% всех твердых коммунальных отходов пропускать через сортировку и направлять на вторичную переработку. Сейчас средний показатель по России - 6-8%, а максимальный по Свердловской области - 10-11%, - сказал Егор Свалов. - Количество отходов на полигонах в разы сократятся, что максимально снижает вероятность открытия новых.

Кроме того, теперь кучи мусора будут исчезать не только из городов-миллионников, но из отдаленных, малонаселенных сел и деревень, куда раньше мусоровозы зачастую просто не ездили. А, учитывая, что теперь услуга становится не жилизной, а коммунальной, малообеспеченные семьи могут рассчитывать на компенсацию.

Нуждающиеся и малообеспеченные смогут получить компенсации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Нуждающиеся и малообеспеченные смогут получить компенсацииФото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Мусор оператор будет направлять только на полигоны, включенные в госреестр. Только в этом случае региональный оператор заплатит транспортным компаниям. А следить за тем, довез водитель отходы до полигона или вывалил, где вздумается, будут с помощью спутниковых систем.

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