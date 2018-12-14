Житель Качканара пытался убить друга после его упрека в неоплате съемного жилья
В Качканаре вынесли приговор квартиранту, который пытался убить друга, упрекнувшего его за неоплату съемного жилья.
Инцидент произошел после словесной перепалки. Хозяин стал ругать постояльца в том, что тот не платит за квартиру. Его поддерживал и приятель обвиняемого, который лично подыскал для него эту квартиру. Не выдержав нападок, подсудимый схватился за нож и несколько раз ударил им друга.
- Доказательственную базу по уголовному делу составили заключения судебно-медицинской, молекулярно-генетической, биологической, дактилоскопической, криминалистической и психолого-психиатрической экспертиз, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно выводам специалистов, на банке из-под энергетического напитка и бутылке из-под водки, изъятых с места происшествия, обнаружены следы пальцев подсудимого.
Суд приговорил квартиранта к 6 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.