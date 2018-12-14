Житель Качканара пытался убить друга после его упрека в неоплате съемного жилья

14 Дек. 10:24 2018-12-14T10:30:25+03:00

Мужчина рассердился на друга за то, что тот не поддержал его Фото: Алексей БУЛАТОВ

В ближайшие 6,5 лет мужчине не придется беспокоиться о крыше над головой. Это время он проведет в тюрьме

Изменить размер текста: A A

В Качканаре вынесли приговор квартиранту, который пытался убить друга, упрекнувшего его за неоплату съемного жилья.

Инцидент произошел после словесной перепалки. Хозяин стал ругать постояльца в том, что тот не платит за квартиру. Его поддерживал и приятель обвиняемого, который лично подыскал для него эту квартиру. Не выдержав нападок, подсудимый схватился за нож и несколько раз ударил им друга.

- Доказательственную базу по уголовному делу составили заключения судебно-медицинской, молекулярно-генетической, биологической, дактилоскопической, криминалистической и психолого-психиатрической экспертиз, - сообщили в СУ СКР по Свердловской области. - Согласно выводам специалистов, на банке из-под энергетического напитка и бутылке из-под водки, изъятых с места происшествия, обнаружены следы пальцев подсудимого.

Суд приговорил квартиранта к 6 годам и 4 месяцам колонии строгого режима.