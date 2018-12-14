Пока только для льготников: в Екатеринбурге стартует запись детей в первый класс

СЕГОДНЯ 08:28 2018-12-14T08:36:22+03:00

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Уже через считанные часы в Екатеринбурге начнется запись будущих первоклассников. Правда пока это коснется только льготников - сыновей и дочерей полицейских, пожарных и таможенников. Как действующих, так и получивших травмы или погибших при исполнении служебных обязанностей.

Запись стартует в полночь 15 декабря на портале госуслуг и будет открыта до 23 января 2019 года. А с 1 февраля заявления будут принимать для всех категорий детей по территориальной «привязке».

Чтобы портал не «обвалился», специалисты «Ростелекома» использовали специальные алгоритмы для ограничения нагрузки. Сделавшие заявки, которые сайт в данный момент обработать не сможет, получат предупреждение, что система перегружена, и через несколько минут смогут вновь преступить к подаче заявления. Модернизировали и саму форму записи.

- Она стала интуитивно понятной и требует меньше времени на заполнение, - отметил руководитель направления Екатеринбургского филиала ПАО «Ростелеком» Сергей Федоров. - Сведения о детях, которые внесены на портале госуслуг в личном кабинете заявителя, в ходе составления заявления при записи детей в первый класс будут просто «подгружены» в форму заявления. Это значительно ускоряет процесс записи и облегчает нагрузку на сайт.