2018-12-14T07:58:46+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге после столкновения с автобусом посреди дороги загорелась Nexia

Пострадавших, к счастью, нет
Наталья КСЕНОФОНТОВА
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Фото: "Инцидент Екатеринбург"Фото: "Инцидент Екатеринбург"
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В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись микроавтобус и Deawoo Nexia. Первый получил незначительные повреждения, а вот легковушка после удара загорелась.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

В результате на перекрестке Бебеля-Пехотинцев образовалась гигантская пробка. Густой едкий дым сделал видимость почти нулевой.

На данный момент машина уже потушена, восстановлению иномарка не подлежит. Очевидцы уверяют, что пострадавших нет.

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

Фото: "Инцидент Екатеринбург"

- Две пожарки и реанимация стоят. В машине пассажирка беременная ехала. Но все нормально, без пострадавших, - говорят свидетели.

В ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства аварии.

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