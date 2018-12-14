В Екатеринбурге после столкновения с автобусом посреди дороги загорелась Nexia
В Екатеринбурге на Сортировке столкнулись микроавтобус и Deawoo Nexia. Первый получил незначительные повреждения, а вот легковушка после удара загорелась.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
В результате на перекрестке Бебеля-Пехотинцев образовалась гигантская пробка. Густой едкий дым сделал видимость почти нулевой.
На данный момент машина уже потушена, восстановлению иномарка не подлежит. Очевидцы уверяют, что пострадавших нет.
Фото: "Инцидент Екатеринбург"
- Две пожарки и реанимация стоят. В машине пассажирка беременная ехала. Но все нормально, без пострадавших, - говорят свидетели.
В ГИБДД сейчас выясняют обстоятельства аварии.