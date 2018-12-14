Екатеринбуржцев ждут прохладные и снежные выходные

СЕГОДНЯ 07:37 2018-12-14T07:39:47+03:00

Радоваться отсутствию морозов можно будет, как минимум, до следующей недели Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот ветра практически не будет

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Уральская погода не перестает удивлять жителей региона. Только, если летом это были какие-то катаклизмы, вроде ураганов и затапливающих ливней, то зимой вдруг стало необычно тепло. И порадоваться отсутствию морозов можно будет, как минимум, до следующей недели.

В пятницу, 14 декабря, днем синоптики обещают -7 градусов, ясную погоду, без осадков. Ветер юго-западный 1 метр в секунду.

В субботу, 15 декабря, днем столбики термометров опустятся до -8 градусов, ночью до -10. Будет облачно, с прояснениями, а грязь на тротуарах и дорогах наконец-то немного препорошит снегом. Ветер северный 2 метра в секунду.

В воскресенье, 16 декабря, днем днем будет -7 градусов, ночью -10. Переменная облачность, снег. Ветер западный 2 метра в секунду.