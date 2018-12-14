На Среднем Урале зафиксирован всплеск острых кишечных инфекций

СЕГОДНЯ 07:15 2018-12-14T07:19:47+03:00

С начала года только в Екатеринбурге диагноз поставили 14,2 тысячам пациентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

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Санитарные врачи Свердловской области отмечают всплекс заболеваемости острыми кишечными инфекциями. С начала года только в Екатеринбурге такой диагноз поставили 14,2 тысячам пациентов.

Количество больных находится на уровне прошлого года, но на 7% превышает среднемноголетний показатель. Больше всего зараженных оказалось в Верх-Исетском, Орджоникидзевском и Чкаловском районах города.

- В случаях ОКИ в детсадах и школах устанавливается наблюдение за контактными детьми, проводится лабораторное обследование и дезинфекция. При выявлении нарушений санитарного законодательства применяются меры административного воздействия: с начала года вынесено 110 постановлений о штрафах, направлено 15 протоколов о приостановлении работы учреждения, 7 постановлений о передаче дел в правоохранительные органы, - рассказали в пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области.

С руководителями декретированных профессий специалисты проводят обучение по гигиене. Если где-то кишечная инфекция возникает повторно, санврачи начинают эпидемиологическое расследование. За 11 месяцев их было уже 78.