2018-12-13T19:25:26+03:00
Недвижимость

В мэрии Екатеринбура предложили избавиться от ледового городка на Площади 1905 года

Елка и аттракционы могут переехать в Исторический сквер
Лев Истомин
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Возможно ледовый городок на главной площади города возводят в последний разВозможно ледовый городок на главной площади города возводят в последний разФото: Алексей БУЛАТОВ
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Мэрия Екатеринбурга выступила с необычным предложением, касающегося ледового городка, который традиционно каждый год появляется на Площади 1905 года. Со следующего года горки, елку и аттракционы могут перенести в Исторический сквер из-за того, что там больше места для семейного отдыха.

- Компактность площади не изменить. Поэтому уже не первый год обсуждается переезд ледового городка в Исторический сквер. Есть одна из идей — разведение потоков, когда где-то будет исключительно арт-объект, некая арковая композиция с ледовыми скульптурами больше для взрослых, а где-то конкретно развлечения: горки, аттракционы для детей, - заявил в эфире телеканала ЕТВ исполнительный директор городских праздничных мероприятий Илья Марков.

По словам чиновника, в мэрии уже разработали эскизы нового проекта. Так, пространство по бокам от водопада специалисты намерены использовать для горок, а вдоль русла реки установить ледовые скульптуры.

Напомним, что в этом году ледовый городок в центре Екатеринбурга посвящен сказам уральского писателя Павла Бажова. Изюминкой площадки станет живая ель, которую только с четвертого раза доставили из-под Михайловска.

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