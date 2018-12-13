В Международный день борьбы с коррупцией в России прошли тематические круглые столы

СЕГОДНЯ 19:00 2018-12-13T19:00:11+03:00

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Вице-губернатор Оренбургской области Дмитрий Кулагин отметил, что в 2018 году в регионе проводилась работа по взаимодействию органов исполнительной власти с гражданами, институтами гражданского общества, СМИ, научными организациями при реализации антикоррупционной политики, в том числе при проведении мероприятий, направленных на формирование в обществе негативного отношения к коррупции.

– Органы исполнительной власти Оренбургской области наиболее активно взаимодействуют с 30 общественными и научными организациями и объединениями. Ежегодно проводится более 100 мероприятий с привлечением институтов гражданского общества. Только за 9 месяцев этого года проведено 130 мероприятий антикоррупционной направленности. Нас интересует не столько количество, сколько качество этой работы, – комментирует Дмитрий Кулагин.