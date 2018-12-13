В Екатеринбурге в память о капитане МВД Дмитрии Ширкове открыли мемориальную доску

СЕГОДНЯ 18:57 2018-12-13T18:58:06+03:00

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11 декабря в Екатеринбурге состоялось торжественное открытие мемориальной доски в память о капитане милиции Дмитрии Ширкове, погибшем при исполнении служебных обязанностей. Мероприятие состоялось на территории средней школы № 11 Верх-Исетского района, где офицер учился с 1985 по 1989 год. Об этом журналистов проинформировал глава пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его данным, инициатива об установке памятной доски исходила от Управления по работе с личным составом полицейского главка, Фонда поддержки ветеранов правоохранительных органов, участников боевых действий и межнациональных конфликтов, членов их семей «За Родину!» и руководства учебного заведения.

В органах внутренних дел Дмитрий Владимирович проходил службу с ноября 1994 года. За это время он прошёл путь от оперуполномоченного до заместителя начальника отдела УБЭП ГУВД.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

3 июня 2002 года капитан Ширков в составе следственно-оперативной группы на территории Уральского завода РТИ осуществлял проверочные мероприятия в рамках уголовного дела по факту контрабандного перемещения товаров предприятия. Подозреваемый в этом противоправном деянии оказал вооруженное сопротивление и открыл стрельбу по стражам порядка, причинив смертельное ранение представителю МВД. Дмитрию Владимировичу было всего лишь 29 лет, у него остались вдова и сын.

Указом Президента Российской Федерации от 06.05.2003 года № 505 за образцовое выполнение служебного долга Дмитрий Владимирович был награжден орденом Мужества (посмертно).

Почтить память погибшего сотрудника пришли его родные, педагоги и учащиеся школы № 11, ветераны и действующие сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Свердловской области.

Фото: предоставлено Валерием Горелых

Полковник внутренней службы в отставке Сергей Зверев в своем выступлении отметил:

- Борьба с преступностью всегда тесно связана с риском для жизни. Только в этом году в России погибло 37 сотрудников МВД при исполнении служебных обязанностей. Наш священный долг хранить память о боевых товарищах. На их подвигах учится молодое поколение. Личные и моральные качества офицеров, таких как Дмитрий Ширков, являются ориентиром для тех, кто служит, или готовится пополнить ряды сотрудников ОВД. Капитан Ширков был очень перспективным сотрудником, хорошим товарищем и прекрасным семьянином.

Матери кавалера ордена Мужества Ирине Сергеевне и вдове Наталье Федоровне были вручены букеты цветов и знак почета Общественной областной организации ветеранов ОВД «Женщинам за верность и преданность».

После открытия мемориальной доски объявили минуту молчания, а затем участники митинга возложили живые цветы. Близкие капитана Ширкова поблагодарили организаторов мероприятия за заботу.

Как отметил полковник Горелых, приказом МВД России от 26.04.2005 года № 323 капитан милиции Дмитрий Владимирович Ширков навечно зачислен в списки личного состава органов внутренних дел. Его имя занесено в Книгу памяти ГУВД Свердловской области.