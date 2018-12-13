2018-12-13T18:32:25+03:00
Общество

Депутат Гордумы Екатеринбурга готовит Уралмаш к новому году

Алексей Вихарев установил у домов Орджоникидзевского района трехметровые елки
Поделиться:
Алексей Вихарев готовится к празднику вместе с жителями района. Фото: предоставлено депутатомАлексей Вихарев готовится к празднику вместе с жителями района. Фото: предоставлено депутатом
Изменить размер текста:

В ближайшие дни в 20-ти крупных дворах Орджоникидзевского района появятся трехметровые живые елки. Пушистые красавицы стали новогодним подарком жителям от депутата городской Думы Алексея Вихарева. А вот украшения для них мастерили и собирали сами горожане.

- Мы изначально договорились, что елка - с депутата, а игрушки и хорошее настроение - с жителей дома. Всего будет установлено больше 20 елей в различных дворах. В каждом из них пройдет детский праздник, на который обязательно заглянут Дед Мороз и Снегурочка», - поделился планами Алексей Вихарев.

Где именно устанавливать елки, определяли по заявкам от жителей. Пушистые красавицы уже стоят во дворах на улицах Индустрии, Баумана и Красных Командиров. На очереди - дворы по улицам Старых Большевиков и Таганской.

А жители тем временем объединяют усилия, чтобы собрать самые красивые игрушки и гирлянды. Депутат Вихарев объявил конкурс на лучшее украшение установленной елки. Итоги будут подведены в конце декабря.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Средний Урал получит из федеральной казны 630 миллионов на дороги
Стало известно, из-за чего в Екатеринбурге убрали экспериментальный знак «Уступи всем, и можно направо»
Свердловским должникам на новогодние праздники вернут тепло и свет
Ситуация тяжёлая: за год на дорогах Среднего Урала погибло 345 человек
В Екатеринбурге улица Боевых дружин будет закрыта для транспорта еще полгода
Главную елку Екатеринбурга украсят светодиодным шатром
В Каменск-Уральском горе-мастер, пытаясь отремонтировать газовую плиту, спалил дом соседки
Притормози, водитель: на свердловских трассах установили новые камеры фиксации нарушений
Ехал на собеседование: на Урале водитель Renault погиб, врезавшись в стелу
В Екатеринбурге снесли парковку для грузовиков, перекрывшую выход к электричке
В Екатеринбурге в своем садовом доме сгорел 70-летний пенсионер
На скульптуры «Екатеринбург Арены» надели гигантские колпаки Деда Мороза
Свердловский губернатор презентовал мэрам своего нового зама
В аэропорту «Кольцово» изменили правила парковки
С небес на землю: депутаты Гордумы Екатеринбурга утвердят себе новые надбавки
Свердловские муниципалитеты получат на соцразвитие 104 миллиарда рублей
Уралец в свой день рождения расстрелял двоих соседей, попросивших его убавить музыку
Екатеринбургские льготники не торопятся записывать своих детей в первый класс
Начальник свердловской полиции раскритиковал работу миграционного отдела Верх-Исетского района
Свердловчане задолжали за коммунальные услуги 27 миллиардов рублей