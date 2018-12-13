Депутат Гордумы Екатеринбурга готовит Уралмаш к новому году

13 Дек. 18:32 2018-12-13T18:32:25+03:00

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В ближайшие дни в 20-ти крупных дворах Орджоникидзевского района появятся трехметровые живые елки. Пушистые красавицы стали новогодним подарком жителям от депутата городской Думы Алексея Вихарева. А вот украшения для них мастерили и собирали сами горожане.

- Мы изначально договорились, что елка - с депутата, а игрушки и хорошее настроение - с жителей дома. Всего будет установлено больше 20 елей в различных дворах. В каждом из них пройдет детский праздник, на который обязательно заглянут Дед Мороз и Снегурочка», - поделился планами Алексей Вихарев.

Где именно устанавливать елки, определяли по заявкам от жителей. Пушистые красавицы уже стоят во дворах на улицах Индустрии, Баумана и Красных Командиров. На очереди - дворы по улицам Старых Большевиков и Таганской.

А жители тем временем объединяют усилия, чтобы собрать самые красивые игрушки и гирлянды. Депутат Вихарев объявил конкурс на лучшее украшение установленной елки. Итоги будут подведены в конце декабря.